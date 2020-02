Rick & Morty Megaways è una slot machine innovativa ispirata alla famosissima serie TV. I protagonisti del gioco sono proprio Rick, lo scienziato pazzo, e Morty, suo nipote – un adolescente fragile ed introverso. L’ambientazione, i simboli e le funzioni speciali della slot sono ispirati alla serie di cartoni che ha scandalizzato e divertito milioni di spettatori in tutto il mondo.

In questo articolo sono disponibili informazioni sul gioco Rick & Morty megaways slot sviluppata da Blueprint Gaming, con una licenza per il motore Megaways da Big Time Gaming (il software di gioco australiano che ha introdotto nel mercato queste slot innovative). Qui è possibile scoprire tutte le informazioni su questo gioco AAMS, come il suo RTP, funzioni speciali, free spins, simboli a cascata e moltiplicatori di vincita.

Le slot machine della serie Megaways

Le slot machine della serie Megaways sono dei giochi innovativi che si basano su una meccanica originale. Questa meccanica, introdotta da Big Time Gaming nel 2016 con la slot Bonanza Megaways, prevede il superamento del concetto di linea di vincita. Grazie all’introduzione di alcune innovazioni queste slot offrono un potenziale di 117.649 paylines.

Come funzionano queste slot machine online? A prima vista queste slot sono uguali a qualsiasi altra. Bastano alcuni spin per realizzare che la situazione è invece molto diversa. Durante ogni giro infatti, sui rulli cadono un numero diverso di simboli. Ogni rullo può ospitare da 2 a 7 simboli, il risultato è imprevedibile e sempre differente. Quando tutti i rulli hanno finito di girare si può calcolare il numero di Megaways moltiplicando il numero di simboli del rullo n.1 per quello dei rulli successivi. Il numero esatto di linee di vincita è segnalato in un box sopra i rulli alla fine di ogni spin.

Come abbiamo già accennato, la prima slot di questa serie innovativa è Bonanza, un gioco introdotto nel 2016 che ha acquisito lo status di “cult” tra i fan di slot. Dopo Bonanza, molte altre slot hanno popolato la serie, che oggi conta più di 60 titoli. Tra le più famose segnaliamo Genie Jackpots Megaways, Buffalo Rising Megaways, Extra Chilli Megaways e Return of Kong Megaways.

Design e tema della slot

Rick and Morty Megaways è una slot machine basata sul celebre cartone animato che segue le avventure di un adolescente introverso, Morty, scaraventato in situazioni impossibili da suo nonno, Rick, uno scienziato psicopatico.

La serie unisce il fascino dello sci-fi ad comicità irriverente e satirica. La serie crea situazioni tragicomiche in cui i due protagonisti, Rick & Morty intraprendono viaggi spaziali, trasformazioni del proprio corpo, visite a diverse dimensioni ed intrattenimenti con specie aliene. Mentre esplorano l’universo attraverso situazioni improbabili e sempre più irriverenti, i due personaggi riescono a criticare la società americana, il conformismo e istituzioni sociali come famiglia, scuola e matrimonio. La serie, nata come una parodia al famosissimo film “Ritorno al Futuro” ha avuto un incredibile successo a livello internazionale ed è ora tra le più guardate in assoluto anche a livello italiano.

La slot machine Rick & Morty Megaways si ispira direttamente all’iconografia del cartone. Lo sfondo ritrae le avventure spaziali e dimensionali dei due protagonisti, con i tipici colori sgargianti che caratterizzano il cartone. Anche gli effetti sonori del cartone sono direttamente collegati alla serie TV, e ricordano la sua colonna sonora.

I simboli della slot

Come è facile predire, i simboli della slot Rick & Morty Megaways sono direttamente collegati ai personaggi della serie televisiva. I simboli base sono (come in quasi tutte le slot machine della serie) i simboli delle carte da poker, dal 9 all’A.

I simboli con valore più alto invece sono ispirati all’universo della slot, e ritraggono Rick, Morty, i componenti della famiglia e alcuni dei devices incredibili creati da Rick nella sua crociata per esplorare l’universo e altre dimensioni.

Il simbolo Wild ricopre la sua funzione tradizionale e aiuta il giocatore a formare combinazioni vincenti. Lo fa sostituendosi a qualsiasi simbolo (tranne lo scatter) e permettendo di formare delle combinazioni sulle numerose linee di pagamento.

Il simbolo Scatter permette invece di accedere alla funzione free spins. Quando 4 o più di questi simboli compaiono sui rulli il giocatore è trasportato nella funzione bonus speciale e può tentare la fortuna con i moltiplicatori di vincita illimitati.

Funzioni Speciali della slot

Questa slot machine propone molte delle funzioni speciali che caratterizzano l’intera serie Megaways Slots. Qui sono descritti nel dettaglio, in modo da dare al giocatore strumenti ed informazioni per orientarsi al meglio.

Simboli a Cascata

Una funzione speciale che caratterizza le Megaways Slots è proprio quella dei simboli a cascata, o “cascading reels” in inglese. Si tratta di una funzione molto semplice, ma particolarmente effettiva. È anche molto importante durante la funzione free spins, visto che ogni reazione vincente fa aumentare il moltiplicatore di vincita di una unità.

La funzione simboli a cascata si attiva ogni volta che il giocatore ottiene una combinazione vincente. In questo caso tutti i simboli coinvolti nella linea di pagamento esplodono, lasciando posto ad altri simboli, che cadono nei rulli dall’alto.

Quando la slot si riempie nuovamente di simboli, nuove combinazioni vincenti sono calcolate, permettendo nuove vincite. Non c’è un tetto massimo al numero di reazioni consecutive possibili.

Free Spins con Moltiplicatore di Vincita illimitato

Per attivare la funzione free spins è necessario posizionare 4 o più simboli scatter nei rulli, senza un ordine di apparizione particolare. A questo punto si entra nel bonus game e il giocatore può divertirsi con i free spins.

Una caratteristica fondamentale di questi giochi, che li ha resi famosi tra gli amanti di video-slots online è l’offerta di “unlimited win multipliers”. Quando cominciano i free spins si attiva anche un moltiplicatore di vincita con valore x1. Dopo ogni reazione vincente il valore aumenta di una unità e non c’è limite massimo al valore complessivo che si può ottenere. Per questo la funzione cascading reels è particolarmente importante, perché permette delle reazioni a catena che fanno aumentare il valore die moltiplicatori in modo esponenziale.

Considerazioni finali sulla slot Rick & Morty Megaways

Rick & Morty Megaways è una slot molto divertente, ispirata alla celebre serie TV per adulti. Si tratta di una slot che replica al 100% l’atmosfera colorata e fuori dagli schemi tipica del cartone. Una slot machine con molti effetti speciali e funzioni uniche che permettono al giocatore di avere un’esperienza di gioco di qualità.